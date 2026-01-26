The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma, işlenmemiş gıdalarla beslenen katılımcıların, pirinç, et ve tereyağı gibi yüksek kalorili tam gıdalar yerine doğal olarak daha fazla meyve ve sebze tüketmeyi tercih ettiğini ortaya koydu. Bu eğilim, toplam kalori alımının düşmesine ve kilo vermeye yardımcı olabilecek bir beslenme düzeninin oluşmasına katkı sağladı.

DAHA ÇOK YİYEREK KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Verilere göre, işlenmemiş gıdalara dayalı bir diyet uygulayan kişiler, kütle olarak yüzde 50’den fazla yiyecek tüketebildi. Buna rağmen bu kişiler, ultra işlenmiş gıdalarla beslenenlere kıyasla günde ortalama 330 kalori daha az aldı. Araştırmacılar, bunun yalnızca kalori hesabıyla açıklanamayacağını belirtiyor.

Çalışmanın yazarı Profesör Jeff Brunstrom, insanların sadece kalori için yemediğini, aynı zamanda mikro besinlerin de önemli bir rol oynadığını vurguladı. Brunstrom’a göre vücudumuz, bizi besin değeri yüksek seçeneklere yönlendiren yerleşik bir 'beslenme zekasına' sahip olabilir. Bu durum, özellikle işlenmemiş gıdalar söz konusu olduğunda belirgin hale geliyor.

KALORİ MİKTARINI FRENLİYOR

Araştırmacılar, bu sonuca ulaşmak için 2019 yılında yayımlanan ve ultra işlenmiş gıdalar açısından zengin bir diyetin aşırı kalori alımına ve kilo artışına yol açabileceğini gösteren çalışmanın verilerini yeniden analiz etti. Analizler, sadece doğal gıdalarla beslenen kişilerin, makarna ve krema gibi daha kalorili seçenekler yerine sürekli olarak meyve ve sebzeleri tercih ettiğini gösterdi.

Bilim insanlarına göre bunun nedeni, mikro besin ihtiyacını karşılamaya yönelik biyolojik bir yönelim olabilir. Profesör Brunstrom, sağlıklı ve işlenmemiş bir diyetin aynı anda iki sistemi desteklediğini belirterek, “Kalori için yiyoruz, ancak muhtemelen mikro besin açısından zengin gıdalara da yöneliyoruz” dedi. Ona göre doğal bir diyette makro besinlerle kalori arasında bir gerilim oluşuyor ve bu durum tüketilen toplam kalori miktarını adeta frenliyor.

Örneğin, ultra işlenmiş gıdalarla beslenen kişilerin A vitamininin büyük kısmını kızarmış ekmek çubukları ve pankeklerden aldığı, işlenmemiş gıdalarla beslenenlerin ise bu vitamini ıspanak ve havuçtan karşıladığı görüldü. Bu da besin bileşiminin, seçimler üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Profesör Brunstrom, sorunun temelinde her zaman aşırı yemenin yatmayabileceğini belirtiyor. Araştırmaya göre doğal gıda diyeti uygulayanlar, işlenmiş gıda diyeti uygulayanlardan çok daha fazla miktarda yemek yiyor. Ancak ultra işlenmiş gıdalar insanları daha yüksek kalorili seçeneklere yönlendiriyor ve bu da daha küçük porsiyonlarda bile aşırı enerji alımına ve sonuçta obeziteye yol açabiliyor.