Erzurum’un Palandöken ilçesinde, Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde, park halindeki araçta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman Buzlak, eşini boğarak öldürdü ve cesedini aracın bagajına yerleştirdi.
Olayın ardından araçtaki kesici bir aletle intihar girişiminde bulunan Buzlak, daha sonra hastane bahçesinden aracıyla ayrılarak Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı’nda durdu. Gece saatlerinde polis ekiplerince araç içerisinde hareketsiz halde bulunan Buzlak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Aracın bagajında bulunan Hatice Agcakale Buzlak’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORLARMIŞ
Resmi nikahlı oldukları ve düğün hazırlığı yaptıkları öğrenilen çiftin olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ali Osman Buzlak, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.