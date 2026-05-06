Başkan Donald Trump, okullardaki Başkanlık Fiziksel Uygunluk Sınavıni geri getiren imza töreni sırasında Oval Ofis’te uyuyakaldı.

Çocuklara İran savaşı hakkında plansız bir konuşma yaptıktan sonra yerini kabine üyelerine bırakan Trump’ın bitkinliği törenin en çok konuşulan detayı oldu.

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. kürsüde başkanın vatandaşları forma sokma vizyonunu överken Trump göz kapaklarını açık tutmakta zorlandı.

Kennedy konuşmasında "Başkanın bu sınavı geri getirme konusundaki liderliğini ve Amerikalıları forma sokma kararlılığını yürekten takdir ediyorum" derken, Trump bu sırada uykuya karşı çaresiz bir mücadele sergiledi.

Yanındaki çocukların da uzun süren tören boyunca esnediği görüldü. Fiziksel zindelik mesajlarının verildiği bu toplantıda yaşanan yorgunluk anları sosyal medyaya damgasını vurdu.

'ÇOK GENCİM' DİYEN TRUMP DALDI GİTTİ

Bu durum 79 yaşındaki Trump’ın 'son derece genç' olduğu hakkındaki iddialı sözlerinden sadece birkaç gün sonra yaşandı.

Trump kısa süre önce kendisini elli yıl önceki haliyle tamamen aynı hissettiğini dile getirmişti. Kendini iyi hissetmediği bir an gelirse bunu saklamayacağını belirten Trump "Aslında bunu bizzat söylememe gerek bile kalmayacak çünkü tıpkı bir önceki yönetimde olduğu gibi bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz" demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise gelen eleştirileri kesin bir dille geri çevirdi. Sözcü Ingle "Başkan Trump Amerikan tarihindeki en zeki ve en enerjik başkandır ayrıca kendisinin sarsılmaz kararlılığı her gün kanıtlanmaktadır" diyerek eleştirileri reddetti.

Ancak Oval Ofis’te sergilenen bitkin tablo sözcünün iddialı savunmasıyla büyük bir çelişki yarattı. Trump’ın uykuya yenik düşmesi sağlığı hakkındaki soru işaretlerini artırdı.