Süper Lig macerası daha dün gibi hatırlanan Giresunspor'un an itibarıyla düşeceği küme kalmadı. 2022-23 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra sırasıyla her sezon 1. Lig, 2. Lig ve son olarak 3. Lig'den düşen Karadeniz ekibi, en alt lig olan Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) geriledi.

TFF 3. Lig'de 52 Orduspor FK'ya 1-0 kaybeden Yeşil-Beyazlıların, sezon bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Karadeniz ekibi, bu sezon 3. Lig'de yalnızca 3 galibiyet alabildi.

59 YILLIK TARİHİNDE İLK

Karadeniz temsilcisi 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken FİFA'daki futbolcu alacaklarını içeren dosyaları nedeniyle puan silme cezaları almıştı. Giresunspor, aynı sezonu da yine son sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e de veda etmişti.

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta 26 maçta 17 puan toplayıp ligin sonunda yer alan Karadeniz temsilcisi, içinde bulunduğu kötü durumdan çıkamadı.

Art arda gelen sezonlarda kabusu yaşayan Giresunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.