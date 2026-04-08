ABD merkezli ilaç devi Gilead, onkoloji alanındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Alman biyoteknoloji firması Tubulis’i toplam 5 milyar dolarlık dev bir satın alma anlaşmasıyla bünyesine kattığını duyurdu. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, yeni nesil kanser tedavileri üzerinde uzmanlaşan Tubulis’in Gilead tarafından sunulan teklifi kabul ettiği ve sürecin resmiyete döküldüğü kaydedildi.

Stratejik hamlenin finansal detaylarına göre Gilead, Alman ortağına ilk etapta 3,15 milyar dolarlık nakit ön ödeme gerçekleştirecek. Anlaşma şartları doğrultusunda, geliştirilecek ilaçların belirlenen ticari ve bilimsel hedeflere ulaşması halinde 1,85 milyar dolarlık ek bir "başarı ödemesi" daha yapılacak. Yasal izinlerin tamamlanmasıyla birlikte satın alma sürecinin bu yılın ikinci çeyreğinde nihayete ermesi öngörülüyor.

Bu kritik satın alma hamlesi, Gilead’ın kanser ilaçları portföyünü çeşitlendirme ve sektördeki rekabet gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Operasyonun tamamlanmasının ardından Tubulis, bağımsız kimliğini koruyarak Gilead çatısı altında antikor-ilaç konjugatları (ADC) teknolojilerine odaklanan özel bir araştırma ve geliştirme birimi olarak faaliyetlerini sürdürecek.