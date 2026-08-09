Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı.



Savunma anlaşmasına göre üç ülkenin de herhangi birine yapılacak saldırıyı kendisine yapılmış sayması ve ülkeler arasındaki askeri ticaret trafiğinin hızlanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."



İRAN DESTEKLİ YEMEN'DEN 'ZAMANLAMASI MANİDAR' SALDIRI



Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşmanın Yunanistan ve İsrail'in yanı sıra İran tarafından da tepkiyle karşılandığı bilinirken, bu sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki bir petrol rafinerisi Yemen'deki Husiler tarafından hedef alındı.



İran destekli Husiler, Suudi Arabistan devletine bağlı olan dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun petrol rafinerisini vururken, kritik anlaşma sonrası yapılan saldırının zamanlaması tartışmalara neden oldu.







