Son yılların en büyük transferine imza atan Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

34 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi tüm dünyada gündem olurken, Trabzonspor'dan alacaklarını tahsil edemeyen bir ismin Salah'a yapılacak ödemeler üzerinden haciz işlemi başlattığı öne sürüldü. Bordo mavili ekipten ise söz konusu iddiaya yönelik bir açıklama geldi.

İlke TV'den Ahmet Ayva'nın haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi İcra Dairesi’nde yer alan bir dosyada Trabzonspor Kulübü’nden alacağını tahsil edemeyen alacaklı tarafın avukatı, İcra ve İflas Kanunu’nun 89/1. maddesi kapsamında harekete geçti.



'SALAH'IN ALACAKLARI İÇİN HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTILAR'



Geçmişte aynı dosya kapsamında Trabzonspor yönetimi ile kulübün forma sponsorları da dahil birçok adrese haciz talebinde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan alacaklı taraf, bu kez Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah’ın kulüpten doğacak alacaklarına dair haciz süreci başlatılması amacıyla başvuru yaptı.



İddiaya göre alacaklı avukatı, ihbarnamenin tebliğ edileceği adres olarak Trabzon’daki Ahmet Suat Özyazıcı Tesisleri’ni gösterdi. Talebi inceleyen İcra Dairesi, 6 Ağustos 2026 tarihinde verdiği kararla talebi kabul etti ve 89/1 haciz ihbarnamesinin işleme konulmasına onay verdi.











Mevzuata göre bu ihbarname, ilgili mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Mohamed Salah’ın forma, imaj ve reklam gelirlerinden kazanacağı hak edişlerin doğrudan borçlu kulübe veya oyuncuya değil, icra dairesi dosyasına yatırılması gerekecek.



Mahkeme bu süreçte başvuruyu reddedebileceği gibi, Trabzonspor'un alacaklının hak sahibi olduğunu iddia ettiği ödemeyi gerçekleştirmesi durumunda da haciz başvurusu otomatik olarak düşmüş sayılacak.

TRABZONSPOR'DAN YALANLAMA

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bordo-mavili takımdan alacaklarına haciz konulduğu yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik, kulübün ve futbolcunun itibarını zedeleyici nitelikte olduğu belirtilerek, gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

YILDA 22 MİLYON EURO KAZANACAK



Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre Muhammed Salah, her yıl 10 milyon euro yıllık ücret ve senelik 7 milyon euro imza parası olmak üzere 17 milyon euro net maaş alacak.



Ayrıca Salah'ın farklı şartlara bağlı olmak üzere 5 milyon euroluk bonusu bulunacak. Bonusların da gerçekleşmesi halinde Mısırlı futbolcunun Trabzonspor'dan yıllık kazandığı para 22 milyon euroyu bulacak.