ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir hamle yaparak, 1.500’den fazla uzun menzilli JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) havadan karaya mühimmatın ve gerekli teknik ekipmanın satışına yeşil ışık yaktı.

Toplam bedeli 373,6 milyon dolar olarak hesaplanan bu kapsamlı tedarik paketi, Ukrayna ordusunun vuruş gücünü modernize etme yolunda atılan en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Onaylanan paket, sadece yüksek hassasiyetli ve artırılmış menzilli bombaları değil, aynı zamanda bu mühimmatların mevcut hava platformlarına entegrasyonu için gereken yardımcı donanımları da içeriyor.

"BÖLGEDE ASKERİ DENGELER DEĞİŞMEYECEK"

Satışın duyurulmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, bu askeri desteğin küresel güvenlik stratejileriyle uyumlu olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu tedarikin ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine hizmet edeceği belirtilirken, sevkiyatın bölgedeki temel askeri dengeyi sarsacak bir nitelik taşımadığı ifade edildi.

KRİTİK NOKTALARI UZAKTAN VURABİLİYOR

JDAM tipi mühimmatlar, klasik serbest düşümlü bombaları GPS destekli akıllı füzelere dönüştürme yeteneğiyle tanınıyor. Ukrayna'ya gönderilecek olan "artırılmış menzil" versiyonları, uçakların hedef bölgeye çok fazla yaklaşmadan, güvenli bir mesafeden kritik noktaları tam isabetle vurmasına olanak tanıyor.