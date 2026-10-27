Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik), 2026 yılı gülçiçeği alım fiyatını yeniden değerlendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sezon boyunca birliğe teslim edilen gül çiçekleri için kilogram başına 15 lira ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Böylece daha önce kilogram başına net 80 lira olarak açıklanan ve ödemesi gerçekleştirilen taban fiyat, yapılan artışla birlikte 95 liraya yükseldi.

2026 SEZONUNDA 17 BİN TON GÜL ALINDI

Gülbirlik tarafından 2026 yılı gülçiçeği alımları yaklaşık 52 gün sürdü. Genel Müdür İbrahim Işıdan, sezon boyunca elde edilen rekoltenin tahminlerin üzerine çıktığını belirterek bölge genelinde yaklaşık 17 bin ton gülçiçeği alımı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yapılan fiyat düzenlemesiyle birlikte 2026 sezonunda ürünlerini birliğe teslim eden gül üreticilerine kilogram başına toplam net 95 lira ödeme yapılmış olacak.