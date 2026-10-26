Laos’un Vang Vieng bölgesindeki karstik mağaralarda yapılan saha çalışmaları sonucunda, bilim dünyası için yeni bir zehirli çukur başlı engerek türü tanımlandı. Protobothrops flavirostris adı verilen yeni tür, özellikle sarı-turuncu burun yapısı ve kireçtaşı kayalıklar üzerindeki yaşam alanıyla kayıtlara geçti.

MORFOLOJİK ANALİZLERLE DOĞRULANDI

Bioengineer.org kaynaklı bilgilere göre araştırma, Ekim 2024’te Khan Kham Mağarası civarında bulunan 82,6 cm uzunluğundaki yetişkin bir dişi birey ve çevre mağaralarda fotoğraflanan üç farklı örnek üzerinden yürütüldü. Gözlemlenen yılanların tamamının mağara duvarları, sarkıtlar veya açık kireçtaşı yüzeylerde bulunduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, türün ayrımını doğrulamak için beş mitokondriyal ve iki nükleer gende toplam 6.092 baz çiftini inceledi. Analizler sonucunda örneğin, cinsin bilinen 15 türünden farklı bir evrimsel hatta sahip olduğu ve en yakın akrabasının 2020’de Tayland’da tanımlanan Protobothrops kelomohy olduğu belirlendi.

Morfolojik olarak koyu kahverengi-siyah baş, kırmızımsı kahverengi gövde lekeleri ile parlak sarı burun ve kuyruk ucu türün ayırt edici özellikleri olarak kaydedildi.

TIBBİ MÜDAHALELER İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Bölgedeki Hmong topluluklarının yağmur mevsimi geçişlerinde benzer yılanları daha önce gördüğü belirtilirken, türün net teşhisinin zehirlenme vakalarındaki antivenom ve tedavi süreçlerinde hata payını düşüreceği ifade edildi. İncelemeye konu olan örnek, doku analizlerinin ardından Vientiane’deki Laos Ulusal Üniversitesi koleksiyonuna dahil edildi.

Bu keşifle birlikte, dünya genelinde 16 türü bulunan Protobothrops cinsinin Laos’ta kayıtlı tür sayısı üçe yükseldi.