Daha önce hiç yurt dışına çıkmamış, özel gereksinimli 12 kişinin hayatında unutulmaz bir iz bırakmak isteyen fedakar bir kadın, zoru başarmak için yola çıktı. Zihinsel rahatsızlıkları, otizm ve öğrenme güçlüğü bulunan bir grup insanı hayatlarının ilk tatiline götürmeyi kafaya koyan Jazmin Dicker, herkesi duygulandıran inanılmaz bir yardım kampanyasına imza atıyor. Gezi maliyetlerini karşılamak için sınırlarını zorlayan genç kadın, 3 gün boyunca durmaksızın üst üste yarı maraton koşacak.

KAFEYİ DEVREDİP ÖZEL BİREYLER İÇİN İŞ KAPISI AÇTILAR

Jazmin ve baldızı Sian, destekli yaşam hizmeti sunan özel bir kuruluş işletiyor. Geçtiğimiz yıl hemen yanlarındaki eski bir dükkanı devralan ikili, burayı zihinsel ve fiziksel engeli bulunan bireylerin çalışıp hayatı öğrenebileceği bir kafeye dönüştürdü. Yemek pişirmekten fatura ödemeye, servis yapmaktan kasa işlemlerine kadar pek çok beceriyi burada kazanan özel bireyler, toplumla kaynaşarak kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor.

FAS HAYALİ İÇİN MALİYETLER 4 KATINA ÇIKTI

Şimdi ise hedef çok daha büyük: Bu 12 özel bireyi ve 16 kişilik destek personelini Fas’a unutulmaz bir tatile götürmek! İçinde deve gezintisinden su parkına ve teleferik turlarına kadar pek çok etkinliğin olacağı bu dev organizasyonun maliyeti ise uçak biletleri, özel sigortalar ve 24 saatlik rehber personel masrafları nedeniyle normal bir tatilin tam 4 katına ulaştı.

3 GÜN YARI MARATON KOŞARAK BAĞIŞ TOPLAYACAK

Aksi takdirde hayatları boyunca böyle bir şans yakalayamayacak olan bu insanlara rüya gibi bir tatil sunmak isteyen Jazmin, masrafları fonlamak için koşu ayakkabılarını giydi. Kendini profesyonel bir koşucu olarak tanımlamasa da üst üste 3 gün boyunca yarı maraton koşarak bağış toplayacak.

TÜM KASABA "TATİL" DİYE TEZAHÜRAT YAPIYOR

Projenin duyulmasıyla birlikte bölgedeki evlerde ve kafede büyük bir coşku hakim oldu. Her gün tesislerde "Tatil, tatil!" tezahüratlarının yükseldiğini söyleyen Jazmin, tüm kasabanın kendilerine dev bir destek verdiğini ifade ediyor. Genç kadının bu örnek mücadelesi, hem kalpleri ısıtıyor hem de imkansız denilen hayallerin peşinden koşmanın en güzel örneğini sergiliyor.