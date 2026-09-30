Örümcek, arazideki bitki türlerini inceleyen bir görevlinin dikkatini çekti. Bilimsel adı "Argiope bruennichi" olan tür, yaban arısını andıran sarı, siyah ve beyaz desenleri nedeniyle kolayca ayırt edilebiliyor. Görünüşü ürkütücü olsa da uzmanlar türün insanlar için tehlikeli olmadığını belirtiyor.

DAHA ÖNCE BU KADAR KUZEYDE GÖRÜLMEMİŞTİ

Yaban arısı örümceği İngiltere için tamamen yeni bir tür değil. Daha önce ülkenin özellikle güney kesimlerinde görülüyordu. Cheshire'daki keşfi önemli kılan ise türün burada ilk kez resmi olarak kayıtlara geçmiş olması. Uzmanlar, örümceğin yaşam alanının zamanla kuzeye doğru genişlediğini belirtiyor.

Dişilerinin gövdesi yaklaşık 2 ila 3 santimetreye ulaşabilen tür, genellikle uzun otların arasına büyük ve dikkat çekici ağlar kuruyor. Yavrular ise ürettikleri ince ipek ipliklerini rüzgâra bırakarak uzun mesafelere taşınabiliyor.

KUZEYE DOĞRU YAYILIYOR

Uzmanlar, örümceğin kuzeye doğru ilerlemesinde ısınan iklim koşullarının etkili olduğunu değerlendiriyor. Avrupa'nın daha sıcak bölgelerindeki koşullar değiştikçe bazı canlı türlerinin kendileri için daha uygun alanlara doğru hareket ettiği belirtiliyor. Yaban arısı örümceği de bu nedenle kuzeye yayılan türlerden biri olarak gösteriliyor.

Örümceğin bulunduğu Chester Hayvanat Bahçesi arazisi yaklaşık 205 hektarlık bir alanı kapsıyor. Sulak çayırlar, göletler, ormanlık alanlar ve farklı bitki örtülerinin bulunduğu bölgede çok sayıda yabani tür yaşıyor. Uzmanlar şimdi yaban arısı örümceğinin Cheshire ve çevresinde başka noktalara da yayılıp yayılmadığını takip edecek.