İngiltere'nin dünyaca ünlü gazetelerinden The Telegraph, Dünya Kupası'nda yaşandığı iddia edilen çarpıcı bir olayı manşetine taşıdı. Habere göre; futbolun pek de popüler olmadığı Körfez ülkesi Katar, tribünlerdeki boşlukları kapatmak ve milli takımlarına ateşli bir taraftar desteği sağlamak amacıyla kelimenin tam anlamıyla 'paralı seyirci' ordusu topladı.

Çoğunluğunu daha önce statta maç dahi izlememiş sıradan insanlara; turnuvaya renk katmaları için değeri binlerce euroyu bulan ve tüm masrafları emirlik tarafından karşılanan ultra lüks seyahat imkanları sağlandı.

HEDİYE KUTUSUNDAN BUNLAR ÇIKTI

Habere göre; devlet bütçesinden finanse edilen bu operasyonla stadyuma getirilen kişilere maç önlerinde özel kutular dağıtıldı. Dağıtılan bu 'taraftar kitleri' içerisinde şunlar yer aldı:

- Resmi Katar Milli Takımı forması

- Katar bayrağı ve atkı

- Güneş gözlüğü.

Haberin en çarpıcı noktası ise bu imkanlardan yararlanan 'taraftarların' önemli bir bölümünün hayatlarında daha önce hiçbir futbol maçına gitmemiş, stadyum atmosferi solumamış kişilerden oluşmasıydı.

OPERASYON KONTROLDEN ÇIKTI

Katar Futbol Federasyonu'nun ilk planı, sadece kemikleşmiş yerel taraftar gruplarını ve ABD ile Meksika'da eğitim gören Katarlı öğrencileri turnuvaya getirmekti. Ancak projenin zamanla genişlediği ve tribünleri doldurabilmek adına ABD ve Meksika vatandaşı olan sıradan sinema/eğlence izleyicilerinin de gizlice listeye dahil edildiği belirtildi.

Grup aşamasının başında bin kişiyle başlayan bu organizasyon, elenme riskinin tırmandığı kritik süreçte 2 bin kişiye kadar çıkarıldı.

Katar devletinin tribünleri canlandırmak için harcadığı milyonlarca euro, saha içindeki sportif gerçeği değiştirmeye yetmedi. "Paralı taraftarların" en yoğun olduğu Bosna Hersek mücadelesinde Katar, sahadan 3-1'lik net bir mağlubiyetle ayrıldı. Bosna Hersek'in son 32 turundaki rakibi ise Türkiye'nin bulunduğu D Grubu'nu lider tamamlayan, ev sahibi ABD oldu.