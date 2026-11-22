Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan aile faciasında, 66 yaşındaki Hasan Ergün tartıştığı eşi 57 yaşındaki Fatma Ergün’ü av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahı kendi göğsüne doğrultarak ateşledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çift, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Bakılar Mahallesi’nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ergün henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan eşi Fatma Ergün’e av tüfeğiyle ateş açtı. Eşini vuran Hasan Ergün, hemen ardından aynı tüfekle kendi göğsüne ateş etti.

Evden peş peşe yükselen silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı çift, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Hasan Ergün ile Fatma Ergün, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ön otopsi işlemleri için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

KANSERİ YENMİŞ

Geride 5 çocuk bırakan Hasan ve Fatma Ergün çiftinin geçmişte kanser tedavisi gördüğü, Fatma Ergün’ün ise zorlu tedavi sürecinin ardından yakın zamanda kanseri yenerek sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Öte yandan çift arasında önceki yıllarda yaşanan geçimsizlik ve anlaşmazlıklar sebebiyle Hasan Ergün hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği de ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.