Otoyoldaki yoğun araç trafiği nedeniyle karşı kıyıya geçemeyen ve nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanları için ezber bozan bir projeye imza atıldı. Kanada'nın dünyaca ünlü Banff Ulusal Parkı sınırları içinden geçen ana arterde, bölgedeki dev memelilerin eş bulup güvenle çiftleşebilmesi amacıyla devasa bir "aşk tüneli" ağı hayata geçirildi.

DEV MEMELİLERİN AŞKINA OTOYOL ENGELİ

Bölgedeki popülasyonu kritik eşikte bulunan boz ayılar, kurtlar, geyikler ve vaşaklar, üreme dönemlerinde ormanın diğer yakasındaki eşlerine ulaşabilmek için her yıl Trans-Canada Otoyolu'nu aşmak zorunda kalıyordu. Yüksek hızla seyreden araçlar, eş arayışındaki yüzlerce canlının ezilerek can vermesine yol açarken, ikiye bölünen habitat nedeniyle türlerin genetik çeşitliliği de tükenme noktasına gelmişti. Yaban hayatı uzmanları ve karayolu mühendisleri, bu ölümcül tabloyu tersine çevirmek için sıra dışı bir formüle başvurdu.

İÇİNE ÖZEL ÇALILAR VE AĞAÇ KABUKLARI YERLEŞTİRİLDİ

Yaban hayvanlarının beton bariyerlerden ürkmemesi için otoyolun altına inşa edilen geniş tüneller, tamamen ormanın doğal zemin dokusuyla kaplandı. İçine özel ağaç kabukları, yerel çalılar ve toprak serilen alt geçitler, girişlerine yerleştirilen yönlendirici çitlerle desteklendi. Tünellerin stratejik noktalarına kurulan fotokapanlar, ayı ve kurt sürülerinin yolu artık ezbere bildiğini ve çiftleşme döneminde tünelleri aralıksız kullandığını belgeledi.

RAHAT ÇİFTLEŞMELERİ İÇİN TÜNEL YAPILDI

Park yetkilileri, tünellerin devreye girmesiyle birlikte hayvan ölümlerinin yüzde 80'den fazla azaldığını ve bölgedeki yavru doğum oranlarında rekor artış yaşandığını açıkladı. Yapılan son genetik taramalarda, tüneller sayesinde ormanın iki yakasındaki farklı sürülere ait bireylerin çiftleştiği ve zayıflayan gen havuzunun yeniden güç kazandığı tespit edildi.

Yaban hayatını korumayı amaçlayan bu çevreci alt geçit modeli, şimdiden dünyanın dört bir yanındaki doğa koruma projelerine ilham kaynağı olmaya başladı.