

Muğla’nın Bodrum ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Bodrum mandalinasında yeşil dönem hasadı sürüyor. Henüz tam olgunlaşmadan toplanan ürünler, özellikle gastronomi ve içecek sektörlerinin ilgisini çekiyor.

Yeşil dönem hasadında mandalinaların 35-45 milimetre kalibrede olması, yeşil ve parlak görünmesi, yüksek su içermesi ve henüz tamamen tatlanmamış bulunması kalite kriterleri arasında değerlendiriliyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı ve Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, yeşil mandalinanın otel, restoran ve eğlence sektörlerinde kullanılmaya başlamasıyla birlikte talebinin arttığını belirtti.

EKİM AYINDA YÜKSEK TONAJ BEKLENİYOR

Pehlivan, ürünün gastronominin yanı sıra içecek, donuk meyve ve meyve suyu sektörlerinde de değerlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ekim ayının ilk iki haftasında yüksek tonajlı hasat beklediklerini kaydetti. Mandalinanın yıl boyunca tüketiciye ulaştırılabilmesi için soğuk zincir kapsamında yeni ürünler geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Bölgede üretim yapan mandalina yetiştiricileri ise belediyenin geçen yıl sunduğu desteğin üretime katkı sağladığını ifade etti. Üreticiler, bu yıl da hasat döneminde ürünlerin pazarlanmasına yönelik desteğin devam etmesini talep etti.