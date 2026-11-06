Galatasaray'ın sezon başında bir yıllığına Gençlerbirliği'ne kiraladığı Metehan Baltacı için kalıcı transfer iddiası gündeme geldi. Başkent ekibi, 24 yaşındaki stoperin bonservisini almak üzere sarı-kırmızılılara sözlü teklif iletti. Gençlerbirliği'nin devre arası transfer dönemi öncesinde oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı aktarıldı.Kulüplerin anlaşması halinde Baltacı, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılacak. SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR UZATILMIŞTI Galatasaray, Baltacı'yı Gençlerbirliği'ne kiraladığı dönemde sözleşmesini bir yıl daha uzattığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmişti. Savunma oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2028-2029 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Futbola 2017 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Baltacı, 2021-2022 sezonu öncesinde profesyonel sözleşme imzaladı. Kariyerinin farklı dönemlerinde İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcu, yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'ne katıldı.

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