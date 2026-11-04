Çorum kent merkezine sadece 15 kilometre uzaklıktaki Üyük köyü, bugünlerde tarihi bir gurur ve heyecan yaşıyor. Yaklaşık bin dekarlık verimli arazide hummalı bir el emeğiyle üretilen ve ünü çoktan sınırları aşan Üyük sarımsağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmen tescillenerek coğrafi işaret belgesine kavuştu. Ünlü Çorum leblebisinin ardından kentin tescillenen ikinci stratejik ürünü olan bu özel sarımsak, şimdiden Avrupa ihracatı için gün saymaya başladı.

1 YIL BOYUNCA HİÇ BOZULMADAN DAYANIYOR

Sonbaharda sürülen tarlalara özenle bırakılan ve tam 10 ay boyunca bebek gibi bakılarak olgunlaştırılan Üyük sarımsağını benzerlerinden ayıran çok kritik özellikler bulunuyor. İri taneli yapısı, kendine has mor tonu ve baskın aromatik lezzetinin yanı sıra en büyük gücünü inanılmaz raf ömründen alıyor. Evlerin bahçelerindeki serin depolarda salkım salkım dizilen sarımsaklar, tazeliğini neredeyse bir tam yıl boyunca hiç kaybetmeden koruyabiliyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Sarımsak üretimini ve verimliliği artırmak için çalışacağız diyen Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, “Üyük sarımsağının en büyük özelliği dayanıklılığının bir yıl kadar olması. Diğer illerde yetişen sarımsaklara göre dayanıklılığı, aroması ve lezzetinin daha fazla olmasından dolayı coğrafi işaret tescili aldı. Yetiştiricilerimizin gelirini artırmak, ekonomiye katkılarını sağlamak için ihracatta da üreticilerimizin yanında duracağız” dedi.

YARIM ASIRLIK ATA TOHUMU DÜNYA VİTRİNİNE ÇIKIYOR

Köyde neredeyse her hanenin geçim kapısı haline gelen sarımsak, bölgeye gelen tüccarlar tarafından henüz tarladayken satın alınıyor. Dekar başına 1300 kilograma varan yüksek rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldüren ürün için üretim sahaları da genişletiliyor. 50 yıldır aynı ata tohumunu koruduklarını belirten Üyük köyü muhtarı Ali Yalvaç, "Üretimi daha da artırmaya çalışıyoruz. 2026'da bin dönüme yakın alanda sarımsak ekildi. 2027'de 1500-2 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

YILIN EN İYİ HASADI OLDU

Köyde 20 yılı aşkın süredir üretim yapan Mehmet Erdem ise Üyük sarımsağının doğallığını ve benzersiz dayanıklılığını işaret ederek bu yılın en iyi hasadı olduğunun altını çizdi. Bu özelliklerinden dolayı tescil belgesi aldık diyen Erdem, "Tazesi çıkıncaya kadar yaklaşık 10-11 ay raf ömrü var” açıklamasında bulundu.

Meşakkatli yetiştirme sürecine rağmen sağladığı yüksek katma değerle köy halkının en büyük kazanç kapısına dönüşen Üyük sarımsağı, coğrafi işaret zırhını da arkasına alarak önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa sofralarında yerini almaya hazırlanıyor.