Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel arasında Öngörü filmi nedeniyle kriz yaşandığı iddia edildi. Akşam'da yer alan habere göre, Çayoğlu'nun Hilal Altınbilek ile kamera karşısına geçtiği bazı yakın sahneler, eşi Özge Gürel'in tepkisini çekti. İddiaya göre çift arasındaki gerilim bir süre devam ederken, film çekimlerinin de yaşanan kriz nedeniyle ertelendiği ortaya çıktı.

HİLAL ALTINBİLEK İKİLİYİ BARIŞTIRDI

İddiaya göre yaşanan gerilimin ardından Hilal Altınbilek devreye girdi. Altınbilek'in Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in arasındaki krizin sona ermesine yardımcı olarak çifti barıştırdığı öne sürüldü.

Çayoğlu ile Gürel'in özel hayatındaki bu gelişme, Öngörü filminin çekimleriyle ilgili iddiaları da gündeme taşıdı. Haberde, Gürel'in eşinin filmdeki sahneleri nedeniyle Çayoğlu ile yaklaşık bir ay konuşmadığı belirtildi.

ÇEKİMLER İSTANBUL, BÜYÜKADA VE FETHİYE'DE YAPILDI

Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'nun başrolünü paylaştığı Öngörü filminin çekimleri İstanbul, Büyükada ve Fethiye'de gerçekleştirildi.

Film, rüyalarında başka insanların geleceğini görebilen Selen'in, Kemal ile yollarının kesişmesiyle yaşananları konu alıyor. Fantastik ve romantik unsurların öne çıktığı yapımda Altınbilek ve Çayoğlu başrolleri paylaşırken, filmdeki yakın sahnelerin oyuncunun özel hayatında da bir krize neden olduğu iddia edildi.

Yaşananların ardından çekimlerin bir süre ertelendiği, Hilal Altınbilek'in araya girmesiyle Çayoğlu ve Gürel arasındaki krizin sona erdiği öne sürüldü.