Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 23 Eylül 2026 Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, ATV'de Aşk ve Taht, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Eylül 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Üç kategoride de günün birincisi Sevdan Bir Ateş oldu.

Show TV'nin yeni yapımı, Total'de 8.85, AB'de 8.40, 20+ABC1'de ise 9.51 reyting alarak tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

Sevdan Bir Ateş'in özeti de özellikle gecenin sıralamasında üst sıralarda yer aldı. AB kategorisinde ise üçüncü sırada TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye bulundu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

23 Eylül Çarşamba günü Total kategorisinde zirvenin sahibi Sevdan Bir Ateş oldu. Yapım 8.85 reytingle ilk sırada yer aldı.

ATV'nin Aşk ve Taht dizisi ise 1.62 reytingle 14. sırada yer aldı.

1-Sevdan Bir Ateş 8.85

14-Aşk ve Taht 1.62

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da tablo değişmedi. Sevdan Bir Ateş, 8.40 reytingle gecenin birincisi oldu.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye ise AB kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. Aşk ve Taht 1.47 reytingle 13. sırada bulundu.

1-Sevdan Bir Ateş 8.40

13-Aşk ve Taht 1.47

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

20+ABC1 kategorisinde de zirve Sevdan Bir Ateş'in oldu. Dizi 9.51 reytingle üç kategori arasındaki en yüksek derecesine ulaştı.

Aşk ve Taht ise ABC1 kategorisinde 2.07 reytingle 15. sırada yer aldı.

1-Sevdan Bir Ateş 9.51

15-Aşk ve Taht 2.07

Böylece 23 Eylül Çarşamba akşamının reyting yarışında Sevdan Bir Ateş, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinin tamamında ilk sırada yer aldı.