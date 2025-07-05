Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Sevil Tunca, Begüm Çıtak, Levent Ülgen, Serkan Tınmazgibi isimlerin yer aldığı 'Çift Kişilik Oda' dizisi daha yeni başlamasına rağmen istediği başarıyı alamadı.
FİNAL KARARI VERİLDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak 6. bölümle izleyicisinin karşısına çıkan dizi 8. bölümle ekran macerasını noktalayacak.
'ÇİFT KİŞİLİK ODA'NIN KONUSU:
Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı 'Çift Kişilik Oda' dizisi, küçük yaşta anne ve babasını kaybeden 'Nilüfer'in hayatını temele alıyor. Devrim Özkan'ın hayat verdiği 'Nilüfer', anne ve babasının yaptığı otelde çalışmayı hayal ediyor. Otelin mirasçılarından 'Kaan' ise üvey ablası 'Sevil'den intikam alma arzusuyla otele dönüyor. Dizinin konusu 'Nilüfer' ve 'Kaan'ın bir araya geliş amaçları bambaşkayken birlikte nasıl değişecekleri üzerinde yoğunlaşıyor.