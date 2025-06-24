Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay, 1 Haziran'da sevgilisi Tutku Yılmaz ile dünyaevine girmişti.

Kızılay'ın bir süredir eşiyle paylaşım yapmadığını vurgulayan Instagram'daki takipçileri "boşanma" iddiasıyla 34 yaşındaki oyuncuya birçok soru yöneltti.

Kızılay, ortaya atılan ayrılık iddialarını yalanladı.

Oyuncu, "DM'lere (direkt mesaj) bakıyordum da, demişler ki 'Hiç eşinle bir şey paylaşmıyorsun, boşanıyor musunuz?'. Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım, hanımımı mı paylaşayım sürekli? Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma" ifadelerini kullandı.