Fransa ve İspanya’da günlerdir devam eden orman yangınları afete dönüştü. Bordeaux’daki bir kriz merkezini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangını “ülkenin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığı en ağır durum” olarak tanımladı. “Daha zorlu günler geçireceğiz, dayanmalıyız” dedi. Yangın bölgesinde 4 bin kişi için daha tahliye kararı çıktı.

Yeni bir sıcak dalgasının yaklaştığı belirtilerek kamp alanlarının boşaltılması istendi. Fransa’da şimdiye kadar 42 bin hektar orman yok oldu. Yılbaşından bu yana yangınlardan yaklaşık 116 bin hektar orman etkilendi.

Fransa, İspanya ve İtalya’daki orman yangınları, geçtiğimiz hafta yaklaşık 330 binkişinin tahliyesine neden oldu.

MACRON’DAN TÜRKÇE TEŞEKKÜR

Türkiye, İspanya’dan sonra Fransa’ya da yangın söndürme uçağı gönderdi. Macron, sosyal medyada Türkçe “Teşekkürler Türkiye” mesajı paylaştı. Mesaja Türk Bayrağı ekledi.