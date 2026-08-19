Uzun ve sağlıklı bir yaşam için yalnızca ne yediğinize değil, market sepetinize hangi yiyecekleri koymadığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun ömür üzerine çalışmalar yapan Amerikalı iç hastalıkları uzmanı Dr. Ingrid Yang, alışveriş sırasında bazı gıdaları özellikle tercih etmediğini söylüyor. Uzmanın uzak durduğu ürünler arasında ise sağlıklı görünen ancak içerikleri nedeniyle dikkat edilmesi gereken seçenekler de bulunuyor.

Dr. Yang, alışveriş yaparken “süper gıda” olarak pazarlanan ürünlerin peşinden gitmek yerine; lif, protein ve sağlıklı yağ açısından zengin, sodyum ve ilave şeker oranı düşük gıdaları tercih ediyor.

Peki sağlığı için market sepetinden çıkardığı yiyecekler hangileri?

Dondurulmuş hazır yemekler

Dr. Yang'ın özellikle uzak durduğu ürünlerin başında dondurulmuş hazır yemekler geliyor.

“Genellikle dondurulmuş hazır yiyecek almıyorum” diyen Yang, bunun temel nedeninin ürünlerdeki yüksek sodyum miktarı olduğunu belirtiyor. Bazı hazır yemeklerde yüzlerce miligram sodyum bulunurken, bazı ürünlerde bu miktar 1.000 miligrama yaklaşabiliyor.

Yüksek sodyum tüketimi kan basıncının yükselmesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle özellikle hazır yemekleri sık tüketen kişilerin ürünlerin besin değerlerini ve sodyum miktarlarını kontrol etmesi önem taşıyor.

İlave şeker içeren kurutulmuş meyveler

Uzmanın ikinci tercihi ise ilave şeker veya tatlandırıcı içeren kurutulmuş meyveler.

Kurutulmuş meyve ilk bakışta sağlıklı bir atıştırmalık gibi görünse de ürünün içerisine ilave şeker eklenmesi, besin profilini önemli ölçüde değiştirebiliyor. Meyvenin suyu uzaklaştırıldığında doğal şeker daha yoğun hale gelirken, ekstra tatlandırıcı kullanılması toplam şeker miktarını daha da artırabiliyor.

Bu nedenle Dr. Yang, ilave şeker içeren kurutulmuş meyveler yerine taze veya dondurulmuş meyvelerin tercih edilmesini öneriyor.

Paketlenmiş yapraklı sebzeler ve salata kitleri

Dr. Yang'ın alışveriş listesinde yer vermediği bir diğer grup ise paketlenmiş yapraklı sebzeler ve hazır salata kitleri.

Uzmanın dikkat çektiği nokta, sebzelerin kesilmesi ve depolanması sırasında bazı suda çözünen vitaminlerin azalabilmesi. Özellikle C vitamini ve folat gibi besin öğeleri, hasat sonrasında geçen süre ve saklama koşullarından etkilenebiliyor.

Bu nedenle mümkün olduğunda daha taze ürünleri tercih etmek, sebzeleri uzun süre bekletmeden tüketmek açısından avantaj sağlayabiliyor.

Haftanın hazırlığını mercimekle yapıyor

Dr. Yang'ın market alışverişinde dikkat ettiği bir diğer nokta ise fasulye ve mercimek gibi bakliyatları beslenmesine düzenli olarak eklemek.

Bakliyatlar, önemli bir lif kaynağı olmasının yanı sıra protein de içeriyor. Lif, bağırsak mikroorganizmalarının beslenmesine katkıda bulunurken yemek sonrasında kan şekeri seviyelerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olabilir.

Yang, bu nedenle pazar günleri büyük miktarda mercimek pişirerek hafta boyunca kullanmayı tercih ediyor. Hazırladığı mercimeği yumurta, salata ve tahıllarla birlikte tüketiyor.

Uzmanın yaklaşımı aslında oldukça basit: Market alışverişinde yalnızca “hangi sağlıklı gıdayı almalıyım?” sorusuna değil, “Bu ürünü neden almamalıyım?” sorusuna da bakmak. Özellikle yüksek sodyum, ilave şeker ve yoğun şekilde işlenmiş ürünleri sınırlamak, günlük beslenme düzenini daha dengeli hale getirmenin yollarından biri olabilir.