Yıllık öğrenim ücretine tek kuruş zam yapmasa da Amerikan Robert Kolej diplomasının bedeli 12.4 milyon TL’ye kadar çıktı.

4 ÖĞRENCİDEN 1'İNE BURS

LGS şampiyonlarının gözdesi Amerikan Robert Kolej’de, Türkiye'nin 55 şehrinden 1049 öğrenci var. Öğrencilerin, yüzde 26’sı yani her 4’ünden 1’i burslu okuyor. Yatılı öğrencilerde burs oranı yüzde 60’a çıkıyor. Öğrenim, yemek ve konaklama ücretleri, öğrencinin sınıfı ve taksit sayısına göre değişiyor. Robert Kolej’de 5 yıl ücretli eğitimin bedeli, İstanbul'da orta halli bir semtte daire parasına denk geliyor.

YILLIK 2.3 MİLYON LİRA

2025-2026 eğitim yılı 1 yıllık peşin öğrenim ücreti hazırlık sınıfında 1 milyon 729 bin TL. Yemek ve barınma ücreti de eklenince yıllık ücret peşin; 2 milyon 360 bin TL’ye çıkıyor. Veliler, ödemeyi 10 taksitle yaparsa yıllık ücret 2 milyon 484 bin TL, aylık ödeme 248 bin TL oluyor. Kitap, kıyafet gibi diğer ihtiyaçlarla birlikte ücretler katlanıyor.