İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 30 yıllık bina panik yaşattı.
Kanarya Mahallesi 1506 Sokak'ta bulunan 8 katlı 16 daireden oluşan binada oturan bir kişinin şikayeti üzerine yapıdan karot örneği alındı.
İstanbul Aydın Üniversitesinden görevlendirilen bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından 30 yıllık binanın depreme dayanıksız ve sağa doğru eğimli olduğuna ilişkin rapor hazırlandı.
Oturanların tahliye edildiği bina, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında polis eşliğinde zabıta ekiplerince mühürlendi.