La Liga'nın 8. haftasında Levante ile Sevilla, Ciutat de València'da sezonun en çılgın maç sonlarından birine imza attı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen, uzatma dakikalarında ise 3-2'lik üstünlüğü yakalayan Sevilla önce 10 kişi kaldı; ardından 99. dakikada Ndukwe'nin attığı son saniye golüne engel olamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

SEVİLLA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Ciutat de València'da oynanan mücadeleye Luis García Plaza'nın ekibi Sevilla çok etkili başladı. Karşılaşmanın orta sahadaki yıldızı Youssouf Fofana'nın yönlendirdiği hücumlarla baskı kuran konuk ekip, 12. dakikada Levante savunmacısı Ndukwe'nin kalecisine göndermek istediği hatalı geri pası iyi takip eden Robbie Ure'nin golüyle 1-0 öne geçti. İskoç forvet, Sevilla formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

İkinci yarıya da yüksek tempoyla başlayan Sevilla, 53. dakikada farkı ikiye çıkardı. Miguel Sierra'nın ortasında Robbie Ure kafayla indirdi, Félix Correia düzgün bir vuruşla skoru 0-2'ye getirdi.

LEVANTE PES ETMEDİ

Farkın ikiye çıkmasının hemen ardından ev sahibi Levante reaksiyon gösterdi. Sevilla altyapısından yetişen Iván Romero, 57. dakikada ön direkte kaleci Odysseas Vlachodimos'u mağlup ederek skoru 1-2 yaptı ve takımını maça ortak etti.

Bu golün ardından Sevilla cephesinde şanssız bir sakatlık yaşandı. Başarılı performans sergileyen genç oyuncu Miguel Sierra, Manu Sánchez ile girdiği ikili mücadele sonrası omzundan sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

UZATMALARDA TARİHİ KAOS

Mücadelenin sonuna eklenen 8 dakikalık uzatma bölümü, LaLiga tarihine geçecek bir senaryoya sahne oldu:

Levante, 92. dakikada Dela'nın ceza sahası dışından kaydettiği harika golle skoru 2-2'ye getirerek eşitliği sağladı. Puan kaybı tehlikesiyle sarsılan Sevilla, oyuna sonradan giren Isaac Romero'nun 94. dakikada attığı jeneriklik golle 3-2 öne geçti ve deplasman tribünlerini ayağa kaldırdı.

MAÇ BİTTİ DERKEN...

Maç bitti derken sahneye maçın ilk golünde büyük hata yapan Ndukwe çıktı. 99. dakikada ceza sahası içindeki karambolde topu ağlara gönderen savunma oyuncusu, skoru 3-3 yaptı ve maçın skorunu tayin etti.

Youssouf Fofana'nın orta sahadaki kusursuz futbolu ve takımın hücumdaki üretkenliği Sevilla adına olumlu sinyaller verse de, deplasmanda 2-0'dan ve 94. dakikadaki 3-2'lik avantajdan sonra 3 puanın son nefeste kaçması teknik direktör Luis García Plaza ve Sevilla cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.