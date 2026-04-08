Çin devlet savunma şirketi China South Industries Group, savunma teknolojilerinde yeni bir dönemi işaret eden kompakt elektromanyetik silahını kamuoyuna tanıttı. Geliştiriciler tarafından paylaşılan bilgilere göre, Gauss silahı prensibiyle çalışan bu teknoloji, mermileri barut yerine manyetik alan gücüyle hızlandırıyor. Gizli operasyonlar ve güvenlik güçleri için tasarlanan cihaz, geleneksel ateşli silahların aksine atış sırasında ses, duman veya mekanik kalıntı üretmiyor.

DOKUNMATİK EKRAN VE AYARLANABİLİR GÜÇ KAPASİTESİ

Tabanca formunda tasarlanan kompakt cihaz, teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor. Silah üzerinde yer alan entegre dokunmatik ekran; şarj seviyesi, mühimmat miktarı ve namlu sıcaklığı gibi verileri gerçek zamanlı olarak kullanıcıya sunuyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri olan ayarlanabilir güç kontrolü, operasyonun niteliğine göre atış şiddetinin "öldürücü olmayan" seviyeden "tam ölümcül" kapasiteye kadar manuel olarak değiştirilmesine imkan tanıyor.

GİZLİ OPERASYONLARDA TAKTİKSEL AVANTAJ

30 santimetrelik bir namluya sahip olan elektromanyetik silah, onlarca metre mesafeden ahşap panelleri delebilecek yüksek kinetik enerjiye ulaşıyor. Ateşleme sırasında patlama sesi oluşmaması ve namlu alevi çıkmaması, silahı gizli operasyonlar için stratejik bir araç haline getiriyor. Manyetik bobinler aracılığıyla hızlandırılan metal mermiler, hedefe ulaşana kadar neredeyse hiç iz bırakmadan ilerliyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİN YENİ ALTERNATİF

Savunma sanayi uzmanları, bu teknolojinin öncelikle polis birimleri için "ölümcül olmayan" bir müdahale aracı olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak cihazın maksimum güç moduna alındığında hayati tehlike oluşturabilecek düzeyde tahrip gücüne ulaştığı vurgulanıyor. China South Industries Group, seri üretim ve envantere giriş takvimi hakkında henüz resmi bir tarih paylaşmazken, prototipin saha testlerinde yüksek verimlilik gösterdiği kaydedildi.