Yerel halkın "Ateş Nehri" olarak adlandırdığı ve Catatumbo Nehri'nin göle döküldüğü yerde gerçekleşen Catatumbo Şimşekleri (Relámpago del Catatumbo), o kadar düzenli ve yoğun ki bölgeden geçen gemiler yüzyıllardır bu parlamaları doğal bir deniz feneri gibi kullanıyor.

Gece çöktükten sonra tam 9 saat boyunca dakikada 28 kez çakan bu şimşekler, Maracaibo Gölü'nü Dünya'nın başka herhangi bir yerine kıyasla yıldırım çarpma olasılığı 3 kat daha fazla olan en tehlikeli ve en büyüleyici coğrafyalardan biri haline getiriyor.

DEVASA BİR STATİK ELEKTRİK FABRKASI GİBİ ÇALIŞIYOR

Peki, doğa bu bölgede neden bu kadar cömert ve öfkeli? Fizikçi Ángel G. Muñoz ve ekibinin Atmospheric Research dergisinde yayımlanan çalışmaları, bu doğa harikasının arkasındaki kusursuz çarkları gözler önüne seriyor. Şimşeklerin oluşumu aslında devasa bir doğal fabrikaya benziyor:

Yoğun Buharlaşma: Karayip Denizi'nden gelen sıcak su, öğlen güneşinin kavurucu sıcağıyla göl yüzeyinden hızla buharlaşıyor.

Dağların İtici Gücü: Bölgeyi çevreleyen dağlar, bu sıcak ve nemli havayı yukarı doğru tırmanmaya zorluyor.

Buz ve Su Çarpışması: Astronomik yüksekliklere (35.000 - 70.000 fit) ulaşan sıcak hava akımları, fırtınanın üst katmanlarındaki buz parçacıklarıyla yüklü soğuk hava akımlarıyla çarpışıyor.

Elektriksel Deşarj: Bu çarpışma sırasında negatif yüklü elektronlar serbest kalıyor; bulutun tabanı tamamen negatif, üstü ise pozitif yükle yükleniyor. Biriken muazzam statik elektrik, en sonunda gökyüzünü yırtan deşarjlar halinde serbest kalıyor.

GİZLİ KAHRAMAN: DÜŞÜK SEVİYE JET AKIMI

Dr. Muñoz'un keşfettiği asıl önemli unsur, Maracaibo Havzası Gece Düşük Seviye Jeti adı verilen özel bir rüzgâr patlaması oldu.

Her gün hemen hemen aynı saatlerde devreye giren bu hava akımı, atmosferik istikrarsızlığın (CAPE - Konvektif Kullanılabilir Potansiyel Enerji) yatay olarak taşınmasını sağlıyor. Bu kusursuz zamanlama, gölü yılda 140 ila 160 gece boyunca adeta elektriklendiren fırtınaların ana yakıtını oluşturuyor.

Maracaibo Gölü sadece görsel bir şölen sunmuyor; aynı zamanda zengin petrol, doğal gaz yatakları ve balıkçılık faaliyetleriyle bölge halkının en büyük geçim kaynağı. Ancak bu ölümcül şimşeklerin altında çalışmak tam bir kumar. Geçmişte yıldırım tahminleri sadece birkaç saat ya da en fazla birkaç gün öncesinden yapılabiliyordu.

Dr. Muñoz ve ekibi, NASA uydularından aldıkları verileri (rüzgâr, nem, deniz yüzeyi sıcaklığı ve CAPE değerleri) bir araya getirerek devrim niteliğinde bir tahmin modeli geliştirdi. Bu model sayesinde fırtınaların ne zaman şiddetleneceği artık 3 ay öncesinden tahmin edilebiliyor.

HAYAT KURTARAN ERKEN TAHMİNİN ÖNEMİ

Connecticut eyaleti büyüklüğündeki bu devasa gölde bir balıkçı teknesinin veya petrol platformu lojistik gemisinin yakıt ikmali yapması saatler sürebiliyor. Fırtınanın takvimini 3 ay önceden bilmek; balıkçıların, petrol işçilerinin ve enerji sektörünün güvenliğini maksimuma çıkarırken milyarlarca dolarlık ekonomik riski de ortadan kaldırıyor.

Ocak ve Şubat aylarında (yıldırımın en az düştüğü dönem) başarı oranı çok daha yüksek olsa da bu model, en hareketli dönem olan Eylül ve Ekim aylarında bile insan güvenliğini korumak için mükemmel bir rehber sunuyor. Bilim, doğanın en vahşi ve öngörülemez ilan edilen "ateş nehrini" bile insanlık için güvenli bir çalışma alanına dönüştürmeyi başarıyor.