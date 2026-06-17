Eski bir NASA mühendisi tarafından kurulan ABD merkezli Flying Forests şirketi; dronlar, yapay zeka ve akıllı tohum toplarını bir araya getirerek çevre restorasyonunda yeni bir dönem başlattı. Geliştirilen teknoloji; yangınlar, madencilik veya lojistik imkansızlıklar nedeniyle insan eliyle ağaçlandırılamayan zorlu arazileri yeşertmeyi hedefliyor.

DAKİKADA 300 TOHUM FIRLATIYOR

Eski NASA mühendisi Lauren Fletcher ve Irina Fedorenko-Aula tarafından geliştirilen sistem, dakikada 300 tohum topunu yarım metreden daha az bir yanılma payıyla toprağa fırlatabiliyor. 15 kilogram yük taşıyabilen dronlar sayesinde, yeterli ölçek yakalandığında sadece dört dron ile yılda 40 milyon ağaç dikilmesi hedefleniyor.

Teknoloji, sahadaki ilk büyük sınavlarını başarıyla verdi:

Peru Amazonları:

Altın madenciliği nedeniyle çölleşen 10 hektarlık bir arazi, tek bir dron tarafından sadece 1,5 saatte 20.000 tohum topuyla kaplandı. Toprak kalitesini artırmak için bölgeye dayanıklı bir öncü bitki olan Crotalaria ekildi.

Kaliforniya:

Orman yangınından etkilenen Loyalton bölgesinde, yerel çam tohumları havadan başarıyla toprağa bırakıldı.

AKILLI TOHUMLAR VE YAPAY ZEKA HARİTALARI

Sistemde kullanılan kapsüller alelade tohumlardan oluşmuyor. Dış yüzeyi kil ve besin maddeleriyle kaplanan tohumların içine, vahşi hayvanlar tarafından yenmesini engellemek için sarımsak veya acı biber gibi doğal caydırıcılar ekleniyor.

Uçuş öncesinde ise yapay zeka devreye giriyor; uydu görüntülerini, toprak analizlerini ve su kaynaklarını inceleyerek milimetrik ekim haritaları çıkarıyor. Kapsül boyutu ve ağaç türü, tamamen arazinin ekolojik şartlarına göre yapay zeka tarafından belirleniyor.

YEREL İSTİHDAMI DESTEKLİYOR

Flying Forests, büyük ve merkeziyetçi projeler yapmak yerine, çevre restorasyonuyla uğraşan yerel kuruluşları eğiterek bir "franchise" (bayilik) mantığıyla ilerliyor. Bölgedeki insanlara dron operatörlüğü ve tohum üretimi eğitimi verilerek yerel istihdam destekleniyor.

İlk beş yılında Panama, Peru ve Kenya'da testler gerçekleştiren şirket; şu anda Brezilya, Endonezya ve Bahamalar gibi ülkelerde yeni projeler yürütüyor. Finansmanı karbon kredileri ve küresel vakıflar tarafından sağlanan girişimin hedefi, ticari operasyonlarını dünya geneline yaymak.