Tarımda üretimden icralara kadar uzanan kriz, derinleşiyor. Borç yükü katlanan çiftçinin traktörünün, gübresinin ardından daldaki yeşil domatesi de icralık oldu.

Antalya Serik’te 4.5 dekarlık serada üretim yapan bir üreticinin, dalında olgunlaşmamış domatesleri icradan satışa çıkarıldı.

TARIMIN ACI ÖZETİ

Çiftçinin geleceğine ipotek koyulduğunu söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İcra memurları, seralara girip daha yeşil olan, hasat edilmemiş ürüne haciz koyar hale geldi. Farklı bir ilde borç nedeniyle güvercinlerin dahi haczedildiği ülkede, çiftçinin dalındaki yeşil domatesi icralık oluyor. Bu, iktidarın uyguladığı yanlış tarım politikalarının acı bir özeti” dedi. Gürer, “Üreticinin emeğinin pazara inmeden haciz kıskacına kalması ibretlik bir durum” diye konuştu.

Değerinin yarı fiyatına satışta

Antalya’nın Serik ilçesindeki borçlu çiftçinin 4.5 dekarlık alandaki ürünleri için 1 milyon 620 bin lira değer biçtiler. Ürünler için ihale başlangıç bedeli ise 820 bin lira olarak belirlendi.