ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G-7 zirvesine yine vurdum duymaz tavrıyla damga vurdu.

ABD Başkanı sosyal medyada paylaşım yapmak için zirvenin başlamasa saatinde toplantı salonuna girmeyi reddetti.

Trump, Almanya Şansölyesi Freiderich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi isimlerin bulunduğu odayı dakikalarca bekletti.

Daha sonra içeriye hızlı adımlarla giren Trump, aniden toplantı masasının tam önünde durdu, liderlerin gözlerinin içine baktı, ve "Patron benim!" diye haykırdı.

Bu sözler, bazı liderlerin gülmesine sebep oldu. Bazıları ise şaşkınlıkla bakakaldı. Daha sonra Trump Macron'un elini sıkarak yerine oturdu.

TRUMP FORMUNDA

ABD Başkanı'nın patavatsız tavrı, 'patron çıkışıyla sonlanmadı. Geç geldiği toplantıdaki basın mensuplarından rahatsız olan Trump, iğneleyici sözlerle toplantının basına kapalı olduğunu hatırlattı.

Trump, basın mensuplarına seslenerek "Toplantıya katılmak ister misin? Bana uyar" dedi. Bunun üzerine Macron, basın mensuplarının dışarı çıkmasını rica etti.

Bu son Trump gafıyla birlikte 2026 G-7 zirvesi sonunda başladı. Toplantının bir saat boyunca sürmesi bekleniyor.

G-7'DE NELER KONUŞULACAK?

Dünyanın 7 büyük ekonomisinin katıldığı G-7 zirvesi Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde başladı.

Fransa, ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya, Kanada ile birlikte Avrupa Birliği de görüşmelere katıldı.

Bu yıl gerçekleşen zirvede en önemli iki konu, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı ve Ukrayna-Rusya savaşında barışın sağlanması oldu.

G-7 ülkeleri İran ile barışı tamamen desteklediklerini vurgularken, Ukrayna'ya sağlanan desteğin artırılması ve Rusya'ya olan yaptırımların ağırlaştırılması konuları ele alındı.

Zirve, bugün son gününe girdi. Zirve boyunca küresel çekişmelerin yanında önemli ticari anlaşmaların da temeli hazırlandı.