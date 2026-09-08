Elverişsiz hava şartları ve denizdeki dalgalanmalar nedeniyle güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde, denizde oluşan olumsuz koşullar sebebiyle vatandaşların suya girmesine geçici bir süreliğine izin verilmeyeceği duyuruldu.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ DE YASAK KARARI ALDI
Benzer bir önlem Tekirdağ için de uygulamaya konuldu. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yurttaşların can güvenliğinin tehlikeye atılmaması amacıyla il genelindeki bazı noktalarda denize girmek kısıtlandı. Alınan karar doğrultusunda Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinin sahillerinde ve Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün itibarıyla denize girilmesine müsaade edilmeyeceği bildirildi.