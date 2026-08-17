Denizin ışık saçıyor gibi görünmesinin nedeni ise suyun içinde yaşayan mikroskobik canlılar. Belirli dönemlerde sayıları hızla artan bu mikroorganizmalar, su hareket ettiğinde kimyasal bir reaksiyonla ışık üretiyor. Böylece özellikle dalgaların kırıldığı noktalarda birkaç saniyelik parlak mavi ışıklar ortaya çıkıyor.

DALGA GELDİKÇE MAVİ IŞIK ORTAYA ÇIKIYOR

Olay biyolüminesans olarak adlandırılıyor. Santa Catarina'daki görüntülerde özellikle Noctiluca scintillans gibi mikroalgaların rol oynadığı belirtiliyor. Bu canlıların sudaki yoğunluğu arttığında, gözle görülebilecek büyüklükte alanlarda ışık gösterileri oluşabiliyor.

Ancak mikroalgalar sürekli parlamıyor. Dalgaların hareketi, suya dokunulması veya başka bir fiziksel etki mikroorganizmaları uyardığında ışık üreten kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Bu nedenle sakin deniz karanlık görünürken bir dalga kırıldığı anda kıyı şeridi mavi renkte parlayabiliyor.

Santa Catarina kıyılarında benzer olaylar daha önce de görüldü. Bölgedeki mikroalgaların yoğunluğu uygun deniz koşullarında artarak 'alg patlaması' olarak bilinen yoğunlaşmalara dönüşebiliyor. Epagri/Ciram da Santa Catarina açıklarındaki büyük alg yoğunlaşmalarının ortaya çıkışını uydu verileriyle takip ediyor.

BAZEN SAATLERCE BAZEN GÜNLERCE SÜRÜYOR

Mavi dalgaların ne kadar süre görüleceğini önceden kesin olarak belirlemek kolay değil. Mikroorganizmaların yoğunluğu, akıntılar, rüzgar ve denizin hareketi değiştikçe görüntü de kaybolabiliyor. Bu nedenle biyolüminesans birkaç saat içinde sona erebildiği gibi uygun koşullarda birkaç gece boyunca da tekrarlanabiliyor.

Son görüntülerde olayın üç gece üst üste ortaya çıkması da mikroorganizmaların bölgede yoğunlaştığını gösteriyor. Uzmanlar ayrıca her alg yoğunlaşmasının zararsız olmadığını hatırlatıyor. Santa Catarina'da zararlı algler ve bunların üretebildiği toksinler ayrıca resmi olarak izleniyor; bu nedenle alg patlaması görülen dönemlerde yerel uyarıların takip edilmesi gerekiyor.