20. yüzyılın ilk yarısında bölgeye cam şişeler, ev eşyaları ve farklı atıklar bırakılıyordu. Çöplerin dökülmesine son verilmesinin ardından Pasifik Okyanusu'nun güçlü dalgaları, yıllar boyunca camları törpüleyerek bugün plajın simgesi haline gelen parlak deniz camlarını oluşturdu.

DOĞA CAMLARI TAŞA DÖNÜŞTÜRDÜ

Yıllar süren doğal aşınma sonucunda keskin kenarlı cam parçaları yuvarlak ve mat yüzeyli deniz camlarına dönüştü. Yeşil, mavi, kahverengi ve beyaz tonlarındaki binlerce cam parçası kıyıyı rengarenk bir görüntüye büründürdü. Bu sıra dışı oluşum, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri bölgeye çekiyor.

KORUMA ALTINDA, CAM SAYISI GİDEREK AZALIYOR

Bir dönem çevre kirliliğinin simgesi olan Glass Beach, bugün koruma altındaki doğal alanlar arasında yer alıyor. Yetkililer, ziyaretçilerin plajdan deniz camı toplamasına izin vermiyor. Çünkü yıllar boyunca hatıra olarak götürülen milyonlarca cam parçası nedeniyle kıyıdaki deniz camlarının sayısı önemli ölçüde azaldı.

Günümüzde plaj hâlâ rengarenk deniz camlarıyla dikkat çekse de, geçmişte kıyıyı neredeyse tamamen kaplayan yoğun cam tabakası artık görülmüyor. Uzmanlar, ziyaretçilerin cam parçalarını toplamaya devam etmesi halinde bu sıra dışı doğal oluşumun zamanla tamamen yok olabileceği uyarısında bulunuyor.