Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletine bağlı Poonthura kıyılarında, erozyonla mücadele amacıyla deniz tabanına yerleştirilen batık dalgakıran projesi tamamlandı. Dalga enerjisini kırarak kumsalda kum birikimini sağlamayı hedefleyen sistem, kıyı şeridinde gözlemlenen ilk olumlu sonuçların ardından yakından takip ediliyor.

DENİZİN ALTINA 100 METRELİK JEOTÜPLER YERLEŞTİRİLDİ

Kerala State Coastal Area Development Corporation liderliğinde, National Institute of Ocean Technology teknik desteği ve Kerala Infrastructure Investment Fund Board finansmanıyla yürütülen proje, yaklaşık 2,1 milyon dolara mal oldu. Proje kapsamında, 0,75 kilometrelik kıyı hattı boyunca deniz tabanına dayanıklı kumaş malzemeden üretilmiş ve içi kumla doldurulmuş jeotüpler (geotubes) konumlandırıldı.

Yaklaşık 6 metre derinlikte ve kıyıdan 80 ila 120 metre mesafede yer alan sistem, her biri yaklaşık 100 metre uzunluğundaki 5 farklı bölümden oluşuyor. Su altı barikatı işlevi gören tüpler, karaya ulaşan dalgaların kuvvetini azaltarak kumsal ile sistem arasında kum çökelmesine imkan tanıyor.

MART AYINDA TAMAMLANDI

Şubat 2022'de başlatılan proje, olumsuz deniz koşulları ve tedarik süreçlerindeki aksamalar nedeniyle gecikmeye uğradı. Mayıs 2025'te ithal malzemelere ilişkin gümrük süreçleri ve mevzuat değişiklikleri sebebiyle durdurulan çalışmalar, tüp tedarikinin Gujarat merkezli bir yerli üreticiye devredilmesinin ardından yeniden başladı. Yedi aylık aranın ardından montaj işlemleri Mart 2026'da tamamlandı.

KIYI ŞERİDİNDE İSTİKRAR VE KUM BİRİKİMİ RAPORLANDI

Proje sahasından alınan ilk veriler ve yayımlanan son resmi performans değerlendirme raporu, kıyı şeridinde stabilization (istikrar) sağlandığını ve akresyon (kumsalın kum toplayarak genişlemesi) gerçekleştiğini gösterdi.

National Centre for Coastal Research verilerine göre, 1990-2018 yılları arasında Hindistan anakara kıyılarının %33,6'sında erozyon tespit edilmişti. Güneybatı musonlarının etkisiyle hırçınlaşan deniz koşulları, Poonthura'da yer alan balıkçı topluluklarının yerleşim yerlerini ve çalışma alanlarını doğrudan etkiliyordu.

AÇIK DENİZ SİSTEMİNİN ETKİLERİ İZLENMEYE DEVAM EDECEK

Geleneksel taş doldu duvarlara alternatif olarak hayata geçirilen batık jeotüp sistemi, Kerala eyaletindeki diğer erozyon bölgeleri için pilot uygulama niteliği taşıyor.

Resmi kurumlar ve mühendislik ekipleri, muson sezonlarının ardından değişen dalga ve taban koşullarının sistem üzerindeki etkilerini incelemek üzere periyodik ölçümlere devam edecek. Çalışmalar çerçevesinde, dalga kıranın çevre kıyılara olası etkileri ve tutulan kumun kalıcılığı izlenecek.