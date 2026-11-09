Mersin'in Erdemli ilçesinde dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, botla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün Akdeniz Mahallesi açıklarında meydana geldi. Kuvvetli rüzgara rağmen dalgalı denize giren kadının çırpınmaya başladığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, botla kadına ulaştı. Ekipler, boğulmak üzere olan kadını halata bağlı can simidiyle kurtardı. Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kıyıya çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.