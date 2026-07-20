Koruma altındaki batık bölgesinde bulunan kılıç, arkeologlara göre yalnızca tek başına bir silah değil, aynı zamanda Bronz Çağı insanlarının deniz yoluyla gerçekleştirdiği ticaret ağlarını anlamaya yardımcı olacak önemli bir bulgu niteliğinde. Bölgede daha önce de çok sayıda bronz silah, metal külçe ve farklı dönemlere ait eserler ortaya çıkarılmıştı.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TARİH ÖNCESİ BATIKLARINDAN BİRİ

Devon kıyılarındaki Salcombe Moor Sand batık alanı, Kuzeybatı Avrupa'nın en önemli tarih öncesi su altı arkeoloji bölgeleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, burada bulunan eserlerin büyük bölümünün Orta Bronz Çağı'na tarihlendiğini ve bölgenin, silahlar ile değerli metal eşyalar taşıyan tarih öncesi bir teknenin batması sonucu oluşmuş olabileceğini düşünüyor. Daha önce aynı alanda bronz baltalar, mızrak uçları, kılıçlar ve çeşitli metal objeler de bulunmuştu.

Yeni bulunan kılıcın korunma durumu ise araştırmacıları şaşırttı. Deniz tabanındaki koşullar sayesinde büyük ölçüde sağlam kalan eser, detaylı analizlerin ardından dönemin üretim teknikleri, metal işçiliği ve kullanım izleri açısından incelenecek.

ANTİK ATLANTİK TİCARETİNE YENİ KANITLAR SUNABİLİR

Araştırmacılar, keşfin yalnızca tek bir silahın bulunmasından ibaret olmadığını vurguluyor. Kılıç, Bronz Çağı toplumlarının İngiltere'nin güneybatı kıyıları ile Atlantik'in diğer bölgeleri arasında deniz yoluyla kurduğu ticaret ve kültürel bağlantılar hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.

Bilim insanları, batık alanında yapılacak yeni su altı kazılarının ve laboratuvar incelemelerinin, bölgenin tarih öncesi deniz taşımacılığı ve ticaret ağına ilişkin daha kapsamlı veriler ortaya çıkarabileceğini belirtiyor.