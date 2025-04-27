Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde meydana gelen olayda çocuklar, doğada gördükleri "güzelavrat otu" olarak da bilinen yabani bitkiyi yiyen 8 çocuk, kısa süre içinde fenalaştı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan 6'sı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 1 çocuk müşahede altında tutulurken, diğerinin ise servisteki tedavisi devam ediyor.

"GÜZELAVRAT" TEHLİKESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Sezal Çubukçu, bölgedeki endemik bitkiler hakkında uyarılarda bulundu. Dr. Çubukçu, "Halk arasında 'güzelavrat' ya da 'deli bat bat' olarak bilinen bu bitki; Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan gibi illerde doğal olarak yetişiyor. Özellikle çocuklar, bilmeden veya başka bir bitkiyle karıştırarak tüketebiliyor. Bu tür zehirlenmelerde vücut sıcaklığında artış, ağız ve ciltte kuruluk, halüsinasyon görme, nöbet geçirme, kalp ritim bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor" dedi.

Acil servise başvuran çocuklardan 3'ünde halüsinasyon, 1'inde nöbet geçirme, diğerlerinde ise sıcaklık artışı ve ağız kuruluğu şikayetleri tespit edildi. Nöbet geçiren 6 yaşındaki S.A.'nın tedavisinin ise serviste sürdüğü öğrenildi.

AİLELERE ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZI UYARIN

Dr. Çubukçu, bu tür tehlikelere karşı çocukların mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Doğada karşılaştıkları her bitkinin yenebilir olmadığını anlatmalı ve dikkatli olmalarını sağlamalıyız" diye konuştu.

Nöbet geçiren S.A.'nın dedesi Şakir Aydın ise "Kağızman'ın Paslı köyünde yaşıyoruz. Torunum yediği ottan zehirlenince hastaneye getirdik. Şu anda kontrol altında tutuluyor, genel durumu iyi" açıklamasını yaptı. Yetkililer, bölgede benzer vakaların önlenmesi için vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları yapılacağını duyurdu.