Tosya ilçesinde Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz’da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.