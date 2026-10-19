İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilen satsuma mandalinasında yeni sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. İnce zarı, aroması ve lezzetiyle öne çıkan ürün, hem iç pazarda hem de yurt dışında talep görüyor.

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığındaki komisyonun bahçelerde yaptığı incelemeler ve İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün analizlerinin ardından satsuma mandalinasının ihracatına 19 Ekim itibarıyla izin verildi.

Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğinde toplanan mandalinaların tırlara yüklenerek yurt dışındaki pazarlara gönderilmesi için hazırlık yapıldı.

İHRACATTA 912 MİLYON DOLARLIK GELİR

Hasat etkinliğinde konuşan Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, satsuma mandalinasının Ege Bölgesi’nde en fazla üretilen çeşit olduğunu ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Türkiye’nin dünya mandalina üretiminde ikinci sırada yer aldığını ifade eden Uçak, geçen yıl yaklaşık 912 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl ihracat gelirini artırmayı amaçladıklarını kaydeden Uçak, üretimdeki artışın da beklentileri desteklediğini belirtti. Uçak, "Rekolte oldukça yüksek bu sene. Geçen seneye bakarak yüzde 12 civarında bir rekolte artışımız var. Bu da hem üreticimizi hem bizleri sevindiriyor" dedi.

KALINTI SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık, satsuma mandalinasının çekirdeksiz yapısı, aroması ve lezzetiyle diğer çeşitlerden ayrıldığını ifade etti.

Farklı illerde de satsuma üretiminin yaygınlaştığını belirten Balık, İzmir’de yetiştirilen ürünün özelliklerinin korunmasının önemine işaret etti. Üretim sürecinde kontrollü tarım uygulamalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ama İzmir ürünü her zaman daha farklı oluyor. Bunu değerlendirebilmek önemli. Burada hepimize bir görev düşüyor. Üreticilerimizin ürününü kontrollü ve kalıntıdan ari şekilde elde etmesi gerekiyor. Bizim artık kalıntı sorununu aşmamız gerekiyor."

ÜRETİCİ BU YILKİ ÜRÜNDEN MEMNUN

Mandalina üreticisi İbrahim Karakaya da bu yıl hem ürün miktarının hem de kalitenin yüksek olduğunu belirtti. Karakaya, satsuma mandalinasının ihracata uygun olduğunu, tat ve aroma bakımından da iyi bir sezon geçirildiğini dile getirdi.