

Ankara’da yaz armudu hasadı başladı. Yaz aylarının sevilen meyveleri arasında yer alan armutların toplanması için çiftçiler bahçelerde yoğun mesai yapıyor. Yaklaşık 40 dönümlük alanda bulunan 1500 armut ağacında hasat çalışmaları sürdürülüyor.

Ağaçlardan özenle toplanan armutlar, paketleme işlemlerinin ardından başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerindeki satış noktalarına ulaştırılıyor. Hasat döneminde bölgedeki çok sayıda aile de çalışmalara katılarak tarımsal üretime ve aile bütçesine katkı sağlıyor.

ÇİFTÇİDEN ÇIKIŞ FİYATI 120 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yaz armudunun üreticiden çıkış fiyatının ürünün özelliklerine göre 80 ila 120 lira arasında değiştiği belirtiliyor. Toplanan armutlar, sınıflandırma ve paketleme aşamalarından geçirildikten sonra satış için farklı illere sevk ediliyor.

SEZON BEREKETLİ GEÇTİ

Çiftçiler bu yıl verim açısından genel olarak olumlu bir sezon geçirdiklerini ifade ederken, armutların büyüklüğünün ise beklenen seviyeye ulaşmadığını belirtiyor. Üreticiler, buna rağmen hasadın verimli geçtiğini ve yalnızca bir köyden yaklaşık 200 ton ürün elde edilmesinin beklendiğini aktarıyor.

ZİRAİ DONUN İZLERİ BU SEZON DA GÖRÜLDÜ

Üreticiler, 2025 yılında yaşanan zirai don olayının etkilerinin halen devam ettiğine dikkat çekiyor. Bu sezon da donun bazı ürünler üzerinde etkili olduğunu belirten çiftçiler, özellikle meyvelerin gelişiminde bunun izlerinin görüldüğünü dile getiriyor.

HASAT EYLÜL ORTALARINA KADAR SÜRECEK

Bölgede yaz armudu hasadının temmuz ayında başladığı ve eylül ayının ortalarına kadar devam ettiği belirtiliyor. Hasat sezonunda ilk olarak akça armudu toplanırken, ilerleyen dönemde bahçe armudu, melamiş ve dikenli armut gibi farklı türlerin hasadı gerçekleştiriliyor.

KIŞ ARMUDU KASIMDA TOPLANIYOR

Bölgede yetiştirilen kış armutlarının hasadı ise kasım ayında yapılıyor. Toplanan kışlık armutlar, uzun süre muhafaza edilebilmesi amacıyla uygun koşullardaki depolara kaldırılıyor.