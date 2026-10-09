Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadı başladı. Yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton üretimle Türkiye’de 10’uncu sırada bulunan Bitlis, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise ceviz üretiminde ilk sırada yer alıyor.

Adilcevaz’da ceviz üreticisi Mehmet Selim Arıkbaş’ın bahçesini ziyaret eden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak’tan üretim ve verim durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında geleneksel yöntemle uzun sırık kullanarak ceviz hasadı yapan Karakaya, ardından traktöre ve ağaca bağlanan silkeleme aparatıyla hasat gerçekleştirdi.

Bitlis genelinde yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretilirken, Adilcevaz 2 bin 809 tonluk üretimiyle il genelinde ilk sırada bulunuyor. İnce kabuklu cevizleriyle tanınan ilçede yetiştirilen Adilcevaz 13 ve Kazankaya çeşitleri de bölgenin öne çıkan yerel ürünleri arasında yer alıyor.

TARIMSAL ÜRETİM VE KIRSAL KALKINMA HEDEFİ

Hasat programında Bitlis’in tarımsal ürün çeşitliliğine de dikkat çekildi. Adilcevaz cevizi, Ahlat domatesi ile Mutki ve Hizan balları, kentin öne çıkan tarımsal ürünleri arasında gösterildi.