İklim koşulları ve coğrafi zenginliği nedeniyle birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır'da elma üretimi de ciddi oranda yapılıyor. Kentle özdeşleşen, şarkılara "Iğdır'ın al alması" olarak konu olan elma, önemli tarım ürünleri arasında yer alıyor.

Verimli topraklarda bu yıl 12 bin dekarlık elma bahçelerinde 30 bin ton üretim gerçekleştirildi. Hasadında sona gelinen elma, yaş meyve olarak yurt içinde değerlendirilmesinin yanı sıra püre, marmelat ve meyve suyu olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor.

30 BİNİN ÜZERİNDE REKOLTE VAR

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı açıklamada herhangi bir doğal afetten etkilenmeden hasat sezonunun sonuna gelindiğini söyledi.

Kent genelinde birçok üreticinin farklı türlerdeki elmaları özenle yetiştirdiğini belirten Tingiş, "İlimiz genelinde 12 bin dekarın üzerinde bir elma üretimimiz, yaklaşık 30 bin tonun üzerinde rekoltemiz çıkmış bulunmaktadır. Şarkılara, türkülere yar olan al elmamızın şu an hasadının son zamanları" dedi.

Bu yıl üretimin 2025'e oranla daha fazla ve sorunsuz gerçekleştiğinin altını çizen Tingiş, şöyle devam etti:

"Bu yıl verimlerimiz 2025 yılına göre çok iyi oldu. Üreticilerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bol, hayırlı, bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Hem aroması hem tadı çok güzel, özellikle şeker oranı çok yüksek. Likopen oranı çok yüksek. Bununla beraber mayhoşlukları çok iyi. Biraz da söbe oluyor bizim elmamız. Raf ömrü de çok güzel oluyor. Elmamızın lezzeti, tadı, aroması çok iyi."

"AVRUPA ÜLKELERİNE VE ABD'YE İHRACAT YAPILIYOR"

Tingiş, Iğdır elmasının farklı şekillerde işlenerek yurt dışına da gönderildiğini dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle mal alan tüccarlarımıza ve tüketen vatandaşlarımıza Iğdır'ın al elmasını tavsiye ediyoruz ve öneriyoruz. Meyve suyu, marmelat ve püre olarak da değerlendiriliyor. Şu an özellikle Tuzluca ilçemizde uygulamış olduğumuz organik projemiz kapsamında elmalarımız toplanıyor. Toplandıktan sonra preslenip marmelat halinde Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihracat da yapılıyor. Üreticilerimize buna benzer modellere, sözleşmeli üretim modellerine geçmesini öneririz ve tavsiye ediyoruz."