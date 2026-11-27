Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nü konu alan Alman ZDF kanalının belgeselinde, örgüt üyelerinin İstanbul'da iki Alman muhabire verdiği röportaj görüntüleri gündem olmuştu. BELGESEL ŞOVU UZUN SÜRMEMİŞTİ İstanbul’da çekilen belgesel 23 Kasım tarihinde Youtube'da paylaşıldı. Araç içerisinde silahlarla kamera karşısına geçen, yüzleri maskeli ve kasklı şüphelilerin görüntüleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Daltonlar'ın belgesel şovu uzun sürmemiş, emniyet ekipleri 48 saat sonra örgüt üyelerini gözaltına almıştı. İKİ ARAÇ DA KİRALIK ÇIKTI Gazeteci Emir Somer'in haberine göre yapılan incelemelerin ardından röportajda yer alan kişilerin kimlikleri belirlenmiş, düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Öte yandan, örgüt üyelerinin Alman gazetecilere röportaj verdiği VIP araç da ortaya çıktı. Röportajda kullanılan iki aracın da kiralık olduğu öğrenildi. GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında başlangıçta 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte gözaltına alınanların sayısının 15'e yükseldiği belirtildi. Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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