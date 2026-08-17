İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dört ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında örgütlerle bağlantılı olduğu belirtilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulan suç örgütleri Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu oldu. AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadelede mali soruşturmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Açıklamada, suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimlerinin mali soruşturmalar kapsamında takip edildiği belirtildi.

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