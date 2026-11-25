Alman kamu yayıncısı ZDF’nin dijital platformu için hazırladığı 65 dakikalık belgeselde, yeni nesil suç örgütlerinden Daltonlar ele alındı. Belgesel 23 Kasım tarihinde Youtube'da paylaşıldı. 65 DAKİKALIK BELGESEL TEPKİ ÇEKTİ İstanbul’da çekilen belgeselde, yüzleri maskeli örgüt mensuplarının Alman gazetecilerle bir araya gelerek araç içerisinde ellerinde silahlarla röportaj vermesi dikkat çekti. Örgüt üyelerinin silahlı görüntüleri ve meydan okuyan ifadeleri, sosyal medyada tepki topladı. “SAYAMAYACAĞIMIZ KADAR SİLAHIMIZ VAR” ZDF muhabiri Thomas Heise’nin paylaştığı görüntülerde, örgüt üyelerinin “Sayamayacağımız kadar silahımız var” ifadelerini kullandığı görüldü. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de faaliyet gösterdiği belirtilen Daltonlar, özellikle motosikletli saldırılar ve suikastlarla gündeme geldi. GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN OPERASYON DÜZENLENDİ Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, belgeseldeki görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. RUHSATSIZ TABANCA VE 3 LAPTOP ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 laptop ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklamasında, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.

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