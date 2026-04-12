Kütahya-Eskişehir kara yolundaki uygulama noktasında görevli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 FYM 892 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, sağ kapı döşemesinin altında bir kutu içinde saklanmış el bombası ele geçirildi. Otomobilde bulunan İ.E. ve A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk incelemelerde “Daltonlar” suç örgütüyle bağlantılı oldukları ve İstanbul’dan Antalya’ya giderek saldırı planladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E. ve A.Y., sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.