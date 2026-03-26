Emniyet güçleri, Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne ve bu yapının dijital mecralardaki ağlarına yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Ülke genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda 358 şüpheli yakalandı.

Emniyet birimlerinin incelemeleri sonucunda, şüphelilerin sosyal medya hesaplarını suç ve suçluyu övmek, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapmak ve örgüt propagandası yürütmek amacıyla kullandıkları belirlendi.

Zanlıların, iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar üzerinden "tetikçi" temin ettikleri veya "tetikçilik" işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşıyan şüphelilerin, bu yolla suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalıştıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmayı hedefledikleri ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet birimleri, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerini sosyal medya üzerinden duyurmayı amaçladıklarını ve bu mecraları suç işlemek için bir araç olarak kullandıklarını saptadı. Gözaltına alınan 358 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

YÖNETİCİLERE 12’ŞER KEZ MÜEBBET VE REKOR HAPİS CEZALARI

Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ’a 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçlarından 6’sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Zafer Boyun da aynı suçlardan 6’sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ve 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın diğer sanıkları hakkındaki kararlar ise şöyle şekillendi:

258 sanığa 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Heijan" lakaplı Doğan Tarda ile "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan beraat etti.

"CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu ile "BIG" lakaplı Samet Işık "suç örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası aldı.

62 sanık hakkında beraat kararı verilirken, hayatını kaybeden 2 sanığın davası düştü.

96 sanığın tutukluluk halinin devamına, 15 sanığın tutuklanmasına ve 37 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.