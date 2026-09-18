Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Sokaklar Güvende” çalışması kapsamında güncel suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 14 Eylül’de Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Sakarya ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 alev gizleyen aparat, 4 av tüfeği şarjörü, 4 tabanca şarjörü ve 1 kartuş ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 973 adet 9x19 milimetre çapında fişek bulundu.

UYUŞTURUCU, ALTIN VE NAKİT PARA

Operasyonda satıma hazır olduğu belirtilen 11 adet sentetik kannabinoid fişeği ile 85,69 gram narkotik madde ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 492 gram altın, 6 çeyrek altın, 1 Ata altın, 18 Cumhuriyet altını ve çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra 1.300 Euro ve 53 bin TL nakit para bulundu.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler cezaevine gönderilirken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kent genelinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.